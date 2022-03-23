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Столичным автомобилистам порекомендовали не менять зимнюю резину до 10 апреля

Анастасия Колоскова

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Столичным автомобилистам порекомендовали не менять зимнюю резину до 10 апреля
Фото: Pexels

Владельцам автомобилей не стоит менять зимнюю резину раньше 10 апреля. Об этом в среду, 23 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— До 10 апреля точно не стоит менять резину, а затем прислушиваться к прогнозам метеорологов, — отметил синоптик.

Он пояснил, что ставить летнюю резину рекомендуется, когда температура воздуха не опускается ниже плюс 5 градусов, так как в противном случае резина потеряет эластичность, которая определяет ее сцепление с поверхностью, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о возвращении климатической зимы с морозной и снежной погодой. Он отметил, что апрельское тепло на выходных сменится резким ухудшением погодных условий. Синоптик отметил, что в ночь на воскресенье температура опустится до пяти градусов мороза, а днем не будет превышать трех градусов тепла. При этом на столичных дорогах стоит ожидать гололедицы. В связи с этим автомобилистам не рекомендуется менять зимние шины на летние.

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