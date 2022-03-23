Столичная пенсионерка отправила лжеброкеру более полумиллиона рублей

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В полицию обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве и вымогательства у нее более полумиллиона рублей. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в течение месяца — с февраля по март 2022 года — женщине звонил якобы финансовый аналитик и предлагал ей инвестировать в брокерскую компанию. В какой-то момент он все-таки убедил пенсионерку взять кредит и перевести ему деньги на несколько разных счетов.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 620 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

23 марта также стало известно о том, что две пенсионерки из Подмосковья лишились крупной суммы денег, поверив лжеполицейскому.