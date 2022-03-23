Столичный таксист списал с пассажирки крупную сумму денег за поездку из аэропорта

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Россия, Москва, Садовническая набережная Карта всех событий

В полицию обратилась девушка с заявлением о том, что водитель такси обманул ее, увеличив сумму оплаты за поездку в десять раз. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам заявительницы, 22 марта она прилетела из Якутска в Москву и поймала в аэропорту такси, чтобы доехать до гостиницы, расположенной на Садовнической набережной.

Когда автомобиль такси уже прибыл на место назначения, на счетчике была сумма 1205 рублей. Девушка решила расплатиться картой, приложила ее к терминалу и вышла из машины. Чуть позже она заметила, что с карты списалась сумма, в десять раз выше указанной — 12050 рублей.

В ведомстве заявили, что по данному факту проводится проверка.

Похожий инцидент произошел в конце февраля — туриста из Америки тоже обманул водитель, взяв с него за поездку до отеля в Москве 21,5 тысячи рублей.