Рафик Загрутдинов: Шесть медицинских объектов введут в эксплуатацию в 2022 году в САО

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район Карта всех событий

В Северном административном округе (САО) в этом году будут введены в эксплуатацию шесть медицинских объектов. Об этом в среду, 23 марта, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в округе планируют открыть пять поликлиник: 2 детско-взрослые в районах Молжаниновский и Дмитровский, и 3 детские поликлиники в районах район Савеловский, Ховрино, и Войковский. Также глава столичного департамента заявил, что возведение скоропомощного стационарного комплекса на территории городской больницы им. С.П. Боткина завершено на 50 процентов, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Кроме этого, будет завершено строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории больницы им. С.П.Боткина по адресу: 2-й Боткинский проезд, дом 5, — рассказал Рафик Загрутдинов.

Во вторник, 22 марта, стало известно, что три жилых корпуса, построенных в рамках реализации программы реновации, введут в эксплуатацию в этом году в районе Капотня. Многоэтажки возведут по адресу 1-й квартал Капотни, владение 8.

Также глава столичного департамента сообщил о начале строительства нового дома по программе реновации в Можайском районе. Новостройка будет расположена по адресу улица Горбунова, владение 11/3.