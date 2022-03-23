Центральный банк проведет торги на Мосбирже 24 марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк решил возобновить торги на Мосбирже 24 марта 33 акциями, которые входят в индекс биржи. Они будут без коротких продаж. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс биржи и отдельные акции будут проведены с 10:00 до 14:00 по московскому времени.

Детали по режиму работы биржи на последующие дни будут уточняться дополнительно, подытожили в Банке России.

До этого Банк России до 9 сентября 2022 года запретил кредитным организациям брать комиссии с физических лиц за снятие со вкладов или счетов в иностранной валюте наличных в долларах США. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщил регулятор. Отмечается, что банки, получившие комиссию за выдачу долларов с 9 марта, обязаны вернуть ее в течение трех дней после получения заявления от клиента.

В последнее время в России возродился черный валютный рынок, а вместе с ним появились и посредники в финансовых вопросах, навязывающие свои услуги. Они используют все актуальные темы для придумывания новых схем мошенничества, в том числе и недавно введенные ограничения для валютных операций. «Вечерняя Москва» разбиралась, стоит ли нести свои деньги «хорошим знакомым» и доверять таким «помощникам».