Женщина из Омска, похитившая у работодателя 12 миллионов рублей за полтора года, предстанет перед судом
Бухгалтер, обвиняемая в хищении 12 миллионов рублей у работодателя, ожидает суда в Омске. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По данным следствия, обвиняемая в течение полутора лет обкрадывала строительную компанию, в которой работала бухгалтером. Поскольку у нее был доступ к цифровой подписи руководителя, то она без особых препятствий вносила в онлайн-бухгалтерию неверную информацию и перечисляла деньги фирмы на счета организации, учредителем которой являлась сама.
— В ходе расследования уголовного дела изъята и проанализирована финансовая документация, в том числе платежные поручения, движение средств по счетам, договоры, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
48-летняя женщина возместила часть нанесенного ущерба в размере 2,5 миллионов рублей. Все принадлежавшее ей имущество арестовано — это несколько квартир, земельный участок за городом и иномарка.
— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд города Омска для рассмотрения по существу, — добавили в пресс-службе Омского МВД.
В Москве 23 марта стало известно о том, что серийный вор обокрал кофейню, магазин и иномарку почти на 200 тысяч рублей.