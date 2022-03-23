Женщина из Омска, похитившая у работодателя 12 миллионов рублей за полтора года, предстанет перед судом

124332_1000x615_873_4a7a89f6ca31fd6dbc302efaa6d6d55e.jpg

Бухгалтер, обвиняемая в хищении 12 миллионов рублей у работодателя, ожидает суда в Омске. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По данным следствия, обвиняемая в течение полутора лет обкрадывала строительную компанию, в которой работала бухгалтером. Поскольку у нее был доступ к цифровой подписи руководителя, то она без особых препятствий вносила в онлайн-бухгалтерию неверную информацию и перечисляла деньги фирмы на счета организации, учредителем которой являлась сама.

— В ходе расследования уголовного дела изъята и проанализирована финансовая документация, в том числе платежные поручения, движение средств по счетам, договоры, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

48-летняя женщина возместила часть нанесенного ущерба в размере 2,5 миллионов рублей. Все принадлежавшее ей имущество арестовано — это несколько квартир, земельный участок за городом и иномарка.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд города Омска для рассмотрения по существу, — добавили в пресс-службе Омского МВД.

В Москве 23 марта стало известно о том, что серийный вор обокрал кофейню, магазин и иномарку почти на 200 тысяч рублей.