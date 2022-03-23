Незнакомка обворовала пенсионерку на 600 тысяч рублей, представившись сотрудницей ПФР

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Незнакомка обворовала столичную пенсионерку на 600 тысяч рублей, представившись сотрудницей Пенсионного фонда. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, в полицию обратилась гражданка 1941 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что накануне вечером ей позвонила незнакомка, якобы сотрудница Пенсионного фонда. В разговоре она убедила пенсионерку сообщить данные банковской карты пожилой женщины — реквизиты и код доступа из СМС. По словам злоумышленницы это было необходимо для начисления социальных выплат. После завершения звонка со счета пожилой женщины списались 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще одна пожилая жительница столицы также стала жертвой мошенников. Злоумышленники украли данные пенсионерки и сняли с ее счета более 300 тысяч рублей.