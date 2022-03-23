Сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице добраться в больницу в Красногорске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники Госавтоинспекции помогли помогли роженице добраться в больницу в подмосковном Красногорске. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, сотрудники ДПС находились на дороге «М-9 Балтия», когда к ним обратился водитель такси. Он очень нервничал и рассказал, что в салоне его автомобиля находится беременная пассажирка, у которой начались схватки.

— Учитывая сложную дорожную обстановку, полицейские предложили девушке пересесть в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, незамедлительно доставили ее в больницу, — отметили в пресс-службе ведомства.

Одновременно автоинспекторы связались с медиками, чтобы те подготовились к экстренной госпитализации роженицы.

Позже старший лейтенант полиции Сергей Громов и капитан полиции Денис Костяев приехали на выписку, чтобы поздравить молодую маму с рождением дочки.

— Подарили цветы и детское автокресло, так что малышка отправилась домой в автолюльке по всем правилам безопасности, — рассказали в ведомстве.

В свою очередь, родители также поблагодарили сотрудников патрульной службы за своевременно оказанную помощь.

Ранее 23 марта сообщалось, что спасатели Московского авиацентра помогли пережившей инсульт пожилой женщине в Щербинке.