Сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице добраться в больницу в Красногорске
Сотрудники Госавтоинспекции помогли помогли роженице добраться в больницу в подмосковном Красногорске. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, сотрудники ДПС находились на дороге «М-9 Балтия», когда к ним обратился водитель такси. Он очень нервничал и рассказал, что в салоне его автомобиля находится беременная пассажирка, у которой начались схватки.
— Учитывая сложную дорожную обстановку, полицейские предложили девушке пересесть в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, незамедлительно доставили ее в больницу, — отметили в пресс-службе ведомства.
Одновременно автоинспекторы связались с медиками, чтобы те подготовились к экстренной госпитализации роженицы.
Позже старший лейтенант полиции Сергей Громов и капитан полиции Денис Костяев приехали на выписку, чтобы поздравить молодую маму с рождением дочки.
— Подарили цветы и детское автокресло, так что малышка отправилась домой в автолюльке по всем правилам безопасности, — рассказали в ведомстве.
В свою очередь, родители также поблагодарили сотрудников патрульной службы за своевременно оказанную помощь.
Ранее 23 марта сообщалось, что спасатели Московского авиацентра помогли пережившей инсульт пожилой женщине в Щербинке.