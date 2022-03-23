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Дорогостоящую статуэтку украли из магазина в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Дорогостоящую статуэтку украли из магазина в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд, 5с1 Карта всех событий

Дорогостоящую статуэтку украли из магазина в центре столицы. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 13 марта в полицию обратился гражданин 2003 года рождения, работающий менеджером по продажам в одной из московских компаний. Он рассказал, что несколькими часами ранее неизвестный похитил из торгового зала дорогостоящую статуэтку. Магазин располагается по адресу Театральный проезд, дом 5, строение 1.

Сумма материального ущерба составила 14 078 рублей 45 копеек.

По данному факту 22 марта было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

23 марта стало известно о том, что серийный вор обокрал кофейню, магазин и иномарку почти на 200 тысяч рублей, его деяния попали на видео.

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