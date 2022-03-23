Полиция задержала тульскую мошенницу, которая торговала щенками в интернете

Фото: pixabay/carah_

Полиция задержала тульскую мошенницу, которая торговала несуществующими щенками в интернете. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Девушка опубликовала на веб-сайте объявление о продаже в Алтайском крае щенков породы Бигль. Один такой малыш продавался за 16 тысяч рублей.

Потенциальных покупателей мошенница просила внести предоплату, а затем пропадала.

Фото: МВД Медиа

Четверо жертв девушки обратились в полицию по факту случившегося.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка, которую удалось задержать, имеет отношение к еще шести аналогичным преступлениям в разных регионах России.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

2 февраля стало известно, что житель Москвы решил продать воздух 1973 года через интернет. Свое объявление предприимчивый горожанин разместил в одном из онлайн-магазинов. Он также уточнил, что чистым воздухом, который был собран еще до экологической катастрофы в Чернобыле, лично дышал российский музыкант Сергей Шнуров.