Москвич решил продать воздух 1973 года в интернете

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Житель Москвы решил продать воздух 1973-го года через интернет. Свое объявление предприимчивый горожанин разместил в одном из онлайн-магазинов.

— У вас есть уникальная возможность подышать воздухом ушедшего времени, — написал владелец необычного товара.

Он также уточнил, что чистым воздухом, который был собран еще до экологической катастрофы в Чернобыле, лично дышал российский музыкант Сергей Шнуров.

Фото: Telegram / ЧП / Москва

Недавно начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал «Вечерней Москве», как обезопасить себя и своих близких от мошенников. По его словам, прежде всего необходимо проверять информацию, полученную в ходе телефонного разговора с неизвестными.

Также он призвал граждан быть осторожными при покупке товаров в Сети. Ведь выгодное предложение в интернете может оказаться уловкой мошенников. Важно помнить, что наиболее безопасный способ оплаты — только после получения товара или услуги.