Срочно пришли деньги: в МВД рассказали, как не стать жертвой дистанционного мошенничества

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За 10 месяцев текущего года в столице произошло более 46 тысяч случаев дистанционного мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 0,2 процента. Начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал «Вечерней Москве», как обезопасить себя и своих близких от мошенников.

По его словам, прежде всего необходимо проверять информацию, полученную в ходе телефонного разговора с неизвестными.

— Всегда помните, что никаких специальных «безопасных» счетов не существует. Помимо этого, сотрудники банка при разговоре не просят сообщить данные вашей банковской карты, а полицейские не просят принять участие в спецоперациях. Это делают только мошенники. Не переводите деньги и не сообщайте реквизиты банковских карт посторонним людям, — говорит Васенин.

Также он призвал граждан быть осторожными при покупке товаров в Сети. Ведь выгодное предложение в интернете может оказаться уловкой мошенников. Важно помнить, что наиболее безопасный способ оплаты — только после получения товара или услуги.

— Вот еще несколько советов: не принимайте поспешных решений. Всегда старайтесь проверить всю информацию. Ни в коем случае не сообщайте свои Ф.И.О., данные банковской карты, информацию об операциях по карте, любые другие персональные данные. Внимательно проверяйте название веб-ресурса, который посещаете, не переходите по ссылкам, вызывающим сомнения, вероятнее всего, это сайт-«двойник». Позаботьтесь о пожилых: расскажите своим старшим родственникам и знакомым о мошеннических схемах и о том, как не стать жертвой обмана, — заключил собеседник «ВМ».

В случае если вы или ваши родственники стали жертвой мошенников, необходимо сообщить о случившемся в полицию по телефону «02» (с мобильного — «102») или по месту жительства для проведения необходимых проверок и возбуждения уголовного дела.

Ранее в интервью с корреспондентом «ВМ» Владимир Васенин рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в 2021 году.