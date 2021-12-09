Фишинговые ссылки и «бедные» родственники: топ-6 мошеннических схем 2021 года

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По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в столице произошло более 46 тысяч случаев дистанционного мошенничества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился. Начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал «Вечерней Москве» о самых распространенных схемах мошенничества в 2021 году.

Схема № 1 — Сотрудник банка

Одна из наиболее популярных схем дистанционного мошенничества выглядит так: на мобильный или стационарный телефон граждан поступает звонок, и неизвестный представляется сотрудником банка. Он сообщает, что с картой потерпевшего происходит несанкционированное списание денежных средств, получение кредита или перевод крупной суммы на имя незнакомого человека. Далее звонящий просит продиктовать код из СМС-сообщения от банка либо предлагает перевести сбережения на открытый резервный «безопасный» счет, который впоследствии оказывается счетом злоумышленника.

Фото: Pixabay

В этом году по описанной выше схеме мошенники похитили более 23 миллионов рублей с банковского счета дочери легендарного летчика Валерия Чкалова. Москвичке позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка. Они заявили, что данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, поэтому ей нужно перевести все свои деньги на безопасный счет, который на самом деле принадлежал злоумышленникам.

Схема № 2 — Попавшие в беду родственники

Еще одним распространенным способом дистанционного мошенничества является звонок от злоумышленника, который сообщает ложную информацию о попавших в беду родственниках.

Мошенник звонит на домашний или мобильный номер потерпевшего и, представляясь родственником, сообщает, что попал в ДТП, сбил человека или задержан за совершение преступления. Затем аферист передает трубку мнимому сотруднику полиции, который за отдельную плату предлагает решить вопрос.

Фото: МВД

Именно по такой схеме действовали двое мужчин. В начале декабря этого года сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Москве совместно с коллегами из Республики Татарстан задержали двоих мужчин, которые подозреваются в хищении свыше 700 тысяч рублей у пожилых москвичей, живущих в районе Коньково. Они похищали деньги, представляясь «родственниками», которые находятся в опасности.

Однако был случай, когда эта криминальная схема дала сбой. Однажды злоумышленники позвонили молодой женщине, которая ранее работала дознавателем. Мошенница обратилась к ней как к своей матери и, сказав, что сбила девочку на пешеходном переходе, попросила миллион. Экс-дознаватель сразу поняла истинную причину звонка. Не прерывая разговора, она с другого телефона сообщила о происходящем в полицию. В тот же день злоумышленница и ее предполагаемый сообщник были задержаны.

Схема № 3 — «Помощь» в поимке преступников

Нередко злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками полиции, просят помочь в поимке «преступной группы мошенников», которые якобы покушаются на их сбережения. Мошенники убеждают своих жертв сотрудничать «со следствием», чтобы помочь поймать преступников с поличным. Такая «помощь» заключается в выполнении всех требований злоумышленников. Следуя всем рекомендациям псевдосотрудника, потерпевшие переводят свои сбережения на «безопасный счет», принадлежащий преступникам.

Так, недавно в столице задержали троих москвичей, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Всякий раз мошенники действовали по одной и той же схеме. Один из них звонил пенсионерам на домашний телефон и представлялся местным участковым. Он заявлял, что в районе якобы орудует группа мошенников, и настоятельно просил позвонить ему в случае возникновения каких-либо подозрительных ситуаций. После этого потенциальной жертве мошенничества звонил второй аферист, который требовал передать свои сбережения.

Фото: Pixabay

Еще один случай произошел лично с Владимиром Васениным. В день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации ему на телефон позвонил злоумышленник и представился сотрудником полиции. По словам Васенина, он не растерялся и поздравил коллегу с профессиональным праздником, чем и поставил злоумышленника в тупик.

Схема № 4 — Мошенничества через объявления в Сети

При покупке или продаже товара в интернете гражданин также может столкнуться с аферистами. Нередко злоумышленники действуют следующим образом.

Мошенники звонят по размещенному в интернете объявлению о продаже какого-либо товара. Они говорят продавцу, что желают приобрести его товар и готовы внести задаток, для чего просят продиктовать реквизиты банковской карты. Завладев ими, аферисты могут расплатиться вашей картой за покупки или перевести деньги на другой счет.

Важно понимать, что мошенники и сами размещают в интернете ложные объявления о продаже товаров или предоставлении услуг. Заинтересованного покупателя они просят перевести полную стоимость или предоплату за товар или услугу. После получения денежных средств, они исчезают.

Фото: МВД

В октябре был задержан бизнесмен из Подмосковья, который обманывал клиентов, обещая подобрать им исправный автомобиль с пробегом. Мужчина размещал в Сети объявления, в которых предлагалось воспользоваться услугами автоэксперта для покупки машины с пробегом. Мужчина переписывался со своими клиентами в мессенджерах, обещая подыскать надежный транспорт. Доверившиеся ему люди переводили предоплату, а после получения денег подозреваемый переставал выходить на связь.

Схема № 5 — Фишинговые ссылки и социальные выплаты

Еще одна распространенная схема обмана покупателей и продавцов — доставка товара с использованием фишинговых ссылок для оплаты. Злоумышленник, вступив в разговор с покупателем или продавцом, уговаривает воспользоваться услугами доставки. Далее он отправляет покупателю фишинговую (поддельную) ссылку для оплаты товара, а для продавца — с информацией о зачислении денежных средств за товар. При переходе по данной ссылке открывается окно, которое внешне неотличимо от оформления торговой площадки. Потерпевшие вводят реквизиты своей банковской карты, после чего происходит списание денежных средств.

Похожий случай произошел в марте. Мужчина познакомился в интернете с девушкой по имени Валерия. Она предложила перейти в Telegram, где рассказала, что хочет вместе с ним сходить на шоу «Стендап». Однако у нее билет уже есть, а он может купить его перейдя по ссылке.

Фото: https://pixabay.com/ru

Кавалер заполнил данные своей карты, а когда пришло СМС-сообщение с кодом, он ввел его, но оплата не произошла. Мужчина еще два раза попытался оплатить билет, но тщетно. После этого он обратился в службу безопасности банка, где ему сообщили, что с карты было списано 36 тысяч рублей.

Схема № 6 — Социальные выплаты

И еще один способ мошенничества — когда злоумышленники звонят и сообщают потерпевшим о якобы положенной компенсации. Причины этих выплат они называют разные. Например, «дети войны», «неиспользованное санаторно-курортное лечение», «за ранее приобретенные лекарства (БАДЫ)», «оплата госпошлины или налогового сбора».

Фото: АГН Москва

Циничный случай мошенничества, реализованный по этой схеме, произошел в прошлом году. В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Она рассказала, что злоумышленник похитил у нее деньги под предлогом оформления выплат для «детей войны». Для оформления такой «выплаты» мошенник попросил сообщить ему СМС-коды доступа к счету женщины. В результате пенсионерка не досчиталась 14 тысяч рублей.