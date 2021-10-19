Разорившийся бизнесмен стал лжеавтоэкспертом и похитил около полумиллиона рублей

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Столичная полиция задержала бизнесмена из Подмосковья, который обманывал клиентов, обещая им подобрать исправный автомобиль с пробегом. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, задержанный мужчина был владельцем фирмы, которая занималась подбором поддержанных машин. В какой-то момент предприятие разорилось. Тогда бизнесмен решил начать зарабатывать деньги нечестным путем.

Он размещал в интернете объявления, в которых предлагалось воспользоваться услугами автоэкспорта для покупки машины с пробегом. Мужчина переписывался со своими клиентами в мессенджерах, обещая подыскать им надежный транспорт. Доверившиеся ему люди переводили предоплату, и после получения денег подозреваемый переставал выходить на связь.

Спустя некоторое время злоумышленника задержала полиция.

— Им оказался 31-летний приезжий мужчина, временно проживающий в Подмосковье. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, — рассказал Васенин, добавив, что подозреваемому удалось обмануть по меньше мере 13 человек, а общий ущерб от его действий составил порядка 500 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще об одном случае мошенничества стало известно 18 октября. Злоумышленник, работал в паре со своей сообщницей. Последняя позвонила 86-летней жительнице Раменского городского округа и представилась ее внучкой. Женщина заявила, что попала в ДТП, а чтобы избежать проблем с законом, ей нужны деньги.

Затем мошенница передала трубку своему подельнику. Тот представился полицейским и сказал, что для решения «проблемы» требуется 500 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка поверила мошенникам и выполнила их требования, передав деньги приехавшему к ее дому курьеру. Момент передачи денег попал на запись камеры видеонаблюдения, и вскоре мошенников задержали.