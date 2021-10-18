Лжевнучка похитила полмиллиона рублей у подмосковной пенсионерки

Фото: Pixabay

Россия, Московская область, Раменский городской округ Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который подозревается в хищении крупной суммы денег у пенсионерки из Подмосковья. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный работал в паре со своей сообщницей. Последняя позвонила 86-летней жительницы Раменского городского округа и представилась ее внучкой. Лжевнучка заявила, что попала в ДТП, а чтобы избежать проблем с законом ей нужны деньги.

Затем мошенница передала трубку своему подельнику. Тот представился полицейским и сказал, что для решения «проблемы» требуется 500 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка поверила мошенникам и выполнила их требования, передав деньги приехавшему к ее дому курьеру.

Момент передачи денег попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД России

Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий одного из злоумышленников задержали в городе Москве. Полицейские изъяли у него похищенные деньги и вернули их потерпевшей, — рассказала Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Также его подозревают в аналогичном преступлении, в результате которого пострадала 68-летняя женщина. У нее было похищено 300 тысяч рублей.

В сентябре «ВМ» писала о случае ограбления пенсионеров. Тогда злоумышленник приметил в автобусе пожилую супружескую пару, которая возвращалась с дачи в Москву. Он попытался вступить с пожилыми людьми в диалог и начал преследовать их, сделав вместе с ними пересадку.

Уже подойдя к подъезду своего дома на Таллинской улице, пенсионер обернулся и спросил у мужчины, почему он идет за ними. В этот момент незнакомец схватил пожилого мужчину за шею и повалил на землю. После этого он выхватил из рук пенсионера сумку с деньгами и документами и скрылся.