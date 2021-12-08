Столичные пенсионеры лишились двух миллионов рублей, поговорив с «местным участковым»

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В столице полиция задержала троих москвичей, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, всякий раз мошенники действовали по одной и той же схеме. Один из них звонил пенсионерам на домашний телефон и представлялся местным участковым. Он заявлял, что в районе якобы орудует группа мошенников, и настоятельно просил позвонить ему в случае возникновения каких-либо подозрительных ситуаций.

После этого потенциальной жертве мошенничества поступали звонки с угрозами и требованиями передать свои сбережения. Тогда испуганные пенсионеры звонили человеку лжеполицейскому. Тот в свою очередь советовал им снять с банковского счета свои сбережения и выполнить требования злоумышленников. Это требовалось якобы для задержания аферистов с поличным.

Таким образом, пенсионеры думали, что они помогают полиции. Однако после того как они передавали деньги мошенникам, связь с «полицией» пропадала.

Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленников, обманом похищавших деньги у пожилых москвичей.

— В настоящее время известно о шести эпизодах противоправной деятельности задержанных. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей, — заключила Волк.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось, что пожилая жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 3,5 миллиона рублей.