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Свыше 46 тысяч дистанционных мошенничеств произошло в Москве с начала года

Илья Ашуров

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Свыше 46 тысяч дистанционных мошенничеств произошло в Москве с начала года
Фото: Pexels

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано свыше 46 тысяч дистанционных мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий. Это на 0,2 процента больше, чем в прошлом году. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в числе данного рода преступлений более 18 тысяч мошенничеств с использованием интернета, а также свыше 13 тысяч — с использованием средств мобильной связи.

— Большая часть преступлений, которая подпадает под категорию «дистанционные мошенничества», совершается в отношении пожилых людей и других социально незащищенных групп. Чаще всего такие мошенничества осуществляются посредством телефонного звонка от имени сотрудников российских банков или силового блока, — рассказал полковник МВД.

Васенин отметил, что конечная цель мошенников — получить максимально возможную часть денег, которыми обладает их жертва. В некоторых случаях аферистам даже удается убедить граждан продать свою недвижимость или брать кредиты, а полученные деньги — от продажи или из банка — переводить на их счета.

Владимир Васенин также рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в 2021 году. Об этом читайте в специальном материале «ВМ».

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