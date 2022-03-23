Около 96 тысяч работников находятся в простое из-за ухода ряда компаний из России

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Около 96 тысяч сотрудников находятся в простое после ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка. Об этом в среду, 23 марта, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

По ее словам, по состоянию на 21 марта 36 765 компаний с численностью 8,4 миллиона работников сообщили об изменении режима работы.

Карелова уточнила, что в сложившейся ситуации важно принимать оперативные решения. Она добавила, что изменения уже произошли на рынке труда на федеральном и региональном уровнях.

Вице-спикер Совфеда подытожила, что горячая линия Роструда в настоящее время работает в усиленном режиме, передает ТАСС.

Около половины россиян ожидают возвращения ушедших из страны брендов в течение года. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом, чтобы выяснить, каковы у покинувших страну брендов шансы вернуться в Россию и кто из них будет возвращаться в числе первых.

При возврате на российский рынок ушедшие компании столкнутся с резко возросшей конкуренцией, отметил специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов.