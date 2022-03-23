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Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний. Их выкуп обойдется в 20 миллиардов долларов. Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

По его словам, правительство РФ совместно с министерством должно решить, есть ли необходимость авиаперевозчикам, которые оставили у себя иностранные самолеты, выкупать их.

Он уточнил, что компании не должны приостанавливать лизинговые платежи, при этом лизингодатели не хотят продавать самолеты.

В том случае, если придется выкупать самолеты по остаточной стоимости, то объем выкупа составит 20 миллиардов долларов.

Савельев добавил, что второй вопрос, который необходимо решить, касается аккредитивов.

— Это тоже примерно 200 миллиардов рублей для всех авиакомпаний, потому что наши банки — это примерно 20 с лишним банков — выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя, что будут идти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, — мы, надеюсь, к этому времени найдем решение — ... этот дефолт даст кросс-дефолт по нашим банкам. Поэтому либо банки страдают, либо авиакомпании, потому что банки предъявляют претензии, — цитирует министра РИА Новости.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Закон позволит отечественным компаниям сохранить парк иностранных самолетов и эксплуатировать их на внутренних рейсах. Процесс сертификации гражданских самолетов будет проходить с помощью центров и испытательных лабораторий. Требования к ним будут определяться Министерством транспорта.