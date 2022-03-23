Более 5 тысяч московских школьников поучаствовали в конкурсе «Самый талантливый читатель»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Участниками конкурса книголюбов «Самый талантливый читатель» стали не менее 5 тысяч учащихся столичных школ. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Среди учеников 1–2 классов победителями стали 27 ребят, среди 3–4 классов — 35, среди 5–6 классов — 15.

Школьники представили на суд жюри видеоролики, в которых рассказали о своих любимых произведениях. В этом году выбор был ограничен сказками народов мира.

Главная задача конкурсантов состояла в том, чтобы заинтересовать выбранной книгой своих сверстников и экспертов, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 22 марта, две ученицы московских школ победили на Всероссийской олимпиаде школьников по французскому языку. Ими стали одиннадцатиклассницы Дарья Курганская из Школы № 1231 имени В. Д. Поленова и Алиса Басова из школы № 2033.

В тот же день в Москве стартовал фестиваль воспитательных практик «Классный час в школьном музее». Его организатором выступает Музей Победы.