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Leroy Merlin будет продолжать свою работу в России

Виктория Храменкова

Экономика
Leroy Merlin будет продолжать свою работу в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продолжит работу компании в России, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский призвал компании Франции покинуть Российский рынок. Об этом говорится в заявлении группы Adeo.

— Adeo, холдинг, в который входит компания Leroy Merlin, ответил, что закрытие будет считаться преднамеренным банкротством, открывая путь к экспроприации, которая укрепит финансовые возможности России, — следует из заявления группы, которое передает агентство France Presse.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Сеть насчитывает более 450 магазинов в 12 странах мира.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Однако сейчас руководство ушедших с рынка России зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.

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