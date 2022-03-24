«Летом таких условий не будет»: Вильфанд назвал лучшее время для загара в ближайшие дни

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Прекрасные погодные условия будут царить в Центральной России в четверг, 24 марта. С таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплой погоде будут способствовать солнечные лучи, сухой воздух и лежащий снег на земле. Для марта это очень редкий случай — ведь сейчас можно попытаться загорать.

— Еще сложилась особенная ситуация, поскольку на земле остался снег. Есть такое понятие — альбедо, то есть способность твердого тела отражать энергию. Для снега альбедо составляет около 70 процентов. То есть сейчас на нас светит солнце и сверху, и снизу, — сказал синоптики в интервью радио Sputnik.

Также эксперт подчеркнул, что таких условий не будет летом. Это связано с тем, что земля будет впитывать энергию и почти не будет отражать ее. Поэтому москвичам стоит поторопиться с принятием солнечных ванн, поскольку в следующий раз такой случай выпадет лишь в конце апреля.

— Конечно, в городе мы можем получить не тот загар, как на Черном море, но тем не менее. Дальше уже не скоро такая ситуация наступит, — заключил Вильфанд.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода в Москве будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.