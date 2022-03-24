Врач рассказала, как аллергикам правильно подготовиться к сезону цветения

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Весна — период, когда природа обновляется и наступает период активного цветения растений. Вместе с тем именно в это время у многих аллергиков усиливаются приступы, которые усложняют им жизнь. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, какие профилактические меры позволят избежать осложнений.

По словам врача-аллерголога Надежды Логиной, первыми свои листья и пыльцу начинают распускать орешник, ольха и береза. Именно на мелкие зерна этих деревьев и кустарников наступает негативная реакция у аллергиков:

— И чтобы предотвратить серьезные проявления сезонного недуга, необходимо за две недели до сезона цветения, которая наступает в конце марта начале апреля, пройти курс антигистаминной терапии. Однако многое зависит от того, какая именно симптоматика наиболее распространена у пациента.

Эксперт отметила, что болезнь может выражаться в виде дерматита, крапивницы, кожных проявлений, а в отдельных случаях проблема может обостриться и перерасти в бронхиальную астму и более опасные патологии. К ним можно отнести анафилактический шок и пищевые отравления.

Итак, с кожными проявлениями аллергии прекрасно справляются антигистаминные средства в виде таблеток. Их следует употреблять по одной или две штуки ежедневно до начала сезона цветения, дозировку нужно смотреть в инструкции или уточнить у лечащего врача:

— Любые проявления аллергии, помимо прочего, можно снизить еще и с помощью IgE-лекарств. Они уменьшают уровень иммуноглобулина E, отвечающего за развитие аллергических реакций в нашем организме.

Эта методика применима при всех вариантах и проявлениях болезни. Собеседница «ВМ» подчеркнула, что при своевременном приеме указанных средств клинические проявления аллергии будут впоследствии менее выраженными:

— Для укрепления результата и мощной профилактики рекомендую лицам, которые входят в группу риска, также пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

Этот метод, по словам медика, является одним из наиболее эффективных. Методика очень простая: в организм пациента врач вводит мизерные дозы аллергена, на который возникает реакция, создающая иммунитет на раздражитель.

Помимо прочего, этот способ воздействует на причину развития недуга и борется с симптомами.