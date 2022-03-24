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Диетолог Соломатина назвала самые полезные весенние продукты

Рафаэль Залян

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Общество
Диетолог Соломатина назвала самые полезные весенние продукты
/ Фото: pixabay.com

Весной, когда организм перестраивается на другие биологические ритмы, ему нужны полезные микроэлементы и лактобактерии, чтобы улучшить обменные процессы и нормализовать работу внутренних органов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие весенние продукты помогут оздоровить и обогатить организм необходимыми витаминами.

По ее словам, квашеная капуста является кладезем полезных веществ способных снабдить каждую клетку в организме янтарной кислотой и витамином С:

— Даже цитрусовые не обладают таким количеством витамина С. Еще продукт содержит молочную кислоту и янтарную. В квашеной капусте содержится большое количество лактобактерий, которых нет даже в йогурте или ряженке.

Продукт помогает организму больше производить энергии и оставаться в балансе. Соломатина отметила, что такая закуска оказывает еще омолаживающий эффект и улучшает работу сердца. В список продуктов, которые следует есть в весенний период, врач также включила витамины группы А и D:

— Витамин А необходим для обновления слизистых, соответственно, если употреблять такие продукты, как перец, киви, орехи, сухофрукты, то вирусу сложнее будет зацепиться за наши клетки.

Витамин D, который имеется в рыбе, яйцах, горохе и зелени, улучшает когнитивные способности, обновляет кожу и защищает неровную систему. А вот репродуктивные функции улучшают продукты, в которых много цинка, — это авокадо, грибы, горох, миндаль, семечки и морепродукты, заключила Соломатина.

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