Москвичам рассказали о творческих проектах НКО, получивших грантовую поддержку

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице каждый год проводится конкурс грантов мэра Москвы. Прошлый год не стал исключением — поддержку получили лучшие социальные инициативы некоммерческих организаций.

В число победителей вошел проект «Рэп-театр» научно-практического просветительского центра общественного здоровья. Организаторы путем кастинга выбрали 14 молодых людей, которые примут участие в создании театрализованного шоу. В нем классическая литература соединяется с элементами хип-хоп-культуры. В основу легло произведение «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Премьера спектакля назначена на 8 мая.

Центр социальных разработок «Изменяя мир» при помощи гранта организовал конкурс «Битва художников». Его участниками могут стать как начинающие, так и профессиональные художники.

В этом году темой конкурса стало культурное наследие народов России. На первом этапе они выполняют пять онлайн-заданий за семь дней. Лучшие 50 работ примут участие в выставке. Итоги станут известны в июне.

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Пилигрим» запустила курс для взрослых и детей по декоративно-прикладному творчеству «Art-улитка». Посетить занятия можно с понедельника по четверг в досуговом клубе «Дом улитки» по адресу: Пятницкое шоссе, дом 45, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о достижениях социальной сферы за минувший год.