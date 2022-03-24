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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили

Георгий Соланович

Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Режим ограничения полетов в аэропорты городов юга и центральной части России был продлен до 03:45 1 апреля. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Росавиации.

Уточняется, что полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

— Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что свыше шестидесяти рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. В Домодедове задержали три рейса и одиннадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и тридцать два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и тринадцать отменены.

21 марта авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов из столичных аэропортов в Нальчик. В частности, из Шереметьева нельзя будет вылететь в столицу Кабардино-Балкарской Республики с 27 марта по 30 апреля, из Внукова — с 28 марта по 30 апреля.

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