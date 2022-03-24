В Японии отреагировали на решение РФ об оплате газа в рублях

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Токио на данный момент изучает решение Москвы принимать оплату за газ у недружественных стран в рублях, так как власти Японии не понимают, как будет работать данный механизм. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил японский министр финансов Сюнъити Судзуки.

— В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь, — заявил он.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, Токио также занимается обсуждением этого вопроса и с другими государствами и национальными компаниями, задействованными в поставке энергетических ресурсов, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль.