Невролог рассказал, какие обследования нужно пройти при частых головных болях

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Головная боль может доставлять дискомфорт и значительно снижать уровень работоспособности человека. Очень часто такая проблема возникает при простудных заболеваниях, а также при гипертоническом кризе. Но бывают случаи, когда резкая боль в голове — это сигнал о том, что в этой области происходят онкологические процессы. «Вечерняя Москва» узнала, какие анализы следует сдавать при возникновении такой симптоматики.

По словам врача-остеопата и невролога Александра Евдокимова, причин, которые могут спровоцировать развитие головной боли, достаточно много — от простых инфекционных болезней до хронических проблем:

— Головная боль может возникать при простудных заболеваниях, интоксикации, ОРВИ, гриппе и ковидных состояниях. Поэтому, если кроме головной боли наблюдается повышение температуры и имеются вторичные признаки простуды, следует обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь.

Если боль резкая, интенсивная и она в течение короткого времени нарастает, — это может быть достаточно угрожающим симптомом. Особенно если наблюдаются дополнительные нарушения со стороны зрения:

— Например, двоится в глазах, происходит исчезновение полей зрения, мелькание мушек перед глазами, возникает головокружение. Все это уже признаки инсульта или гипертонического криза. В таком случае тоже уже не до анализов и нужно срочно вызывать врачей.

По словам Евдокимова, если головная боль больше хронического толка, то вполне возможно, что она связана с длительным сидением за компьютером или совершением рутинных задач в статичных позах:

— В этих случаях, чтобы уточнить диагноз, следует сделать ультразвуковое обследование сосудов шеи, головы. Для исключения всевозможных патологий и онкологических заболеваний также можно сделать магнитно-резонансную томографию шейного отдела позвоночника и самой головы.

В заключение врач отметил: если головные боли сопровождаются нарушением в работе желудочно-кишечного тракта, следует обратиться за консультацией к гастроэнтерологу, поскольку эпизодические боли в голове и в желудке могут свидетельствовать об интоксикации организма.