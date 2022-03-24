Более 750 москвичей переедут в новые квартиры по реновации в Конькове

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Профсоюзная улица, дом 98, корпус 6 Карта всех событий

Более 750 жителей столичного района Коньково переведут в новые квартиры по программе реновации. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главы департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, всего в районе планируется расселить 41 дом или 12,5 тысячи человек. Людям предложили новые квартиры в новостройках на Профсоюзной улице и Севастопольском проспекте. Всего было подобрано семь стартовых площадок.

— В старых пятиэтажках на улице Введенского, дом 11, корпуса 2 и 3, проживают 523 человека из 214 семей. Для их расселения по программе реновации возвели современный дом на Профсоюзной улице. Комфортные квартиры в этой новостройке город предложил жителям пятиэтажек 14 января 2022 года. За это время 372 человека из 139 семей определились с новым жильем для переезда. Остальные граждане продолжают изучать предложенные варианты, — уточнил министр правительства города, глава департамента имущества столицы Максим Гаман.

Заселение дома на Севастопольском проспекте началось в конце февраля. Новостройка на улице Профсоюзной была построена в 2021 году. Ее первый нежилой этаж предназначен для объектов социальной инфраструктуры. Придомовая территория благоустроена, рядом со зданием находится метро «Беляево», а также школы и детские сады, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Западном административном округе Москвы активно переселяют участников программы реновации в новые дома. Уже более трех тысяч человек получили ключи от новых квартир.