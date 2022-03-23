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Более трех тысяч жителей ЗАО переедут в новые дома по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более трех тысяч жителей ЗАО переедут в новые дома по программе реновации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Западном административном округе Москвы активно переселяют участников программы реновации в новые дома. Уже не менее трех тысяч человек получили ключи от новых квартир. Об этом в среду, 23 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что на данном этапе в новостройки переедут жители более 70 домов. Реализация программы реновации в ЗАО проходит в семи районах: Проспекте Вернадского, Филях-Давыдкове, Можайском, Кунцеве, Солнцеве, Филевском Парке, Очаково-Матвеевском.

— Всего в ЗАО в стадии проектирования и строительства находится 38 зданий. Уже введено в эксплуатацию 25 жилых домов. Новые квартиры в округе получат жители 559 домов общей площадью квартир почти 1,7 миллиона квадратных метров, — цитирует Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в районе Фили-Давыдково появится новый дом, который возведут по программе реновации. Специалисты Мосгосстройнадзора оформили необходимые документы, которые разрешают начать строительные работы.

Глава Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко рассказал о завершении строительства дома для участников программы реновации на Сходненской улице в Южном Тушине. Площадь односекционного дома составляет 13,9 тысячи квадратных метров.

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