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Четыре комплекса по программе реновации возведут на Давыдковской улице

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Четыре комплекса по программе реновации возведут на Давыдковской улице
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Давыдковская улица Карта всех событий

В районе Фили-Давыдково появится новостройка, которую построят по программе реновации. Об этом в среду, 23 марта, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

Уточняется, что специалисты Мосгосстройнадзора оформили необходимые документы, которая разрешает начать строительные работы. Жилой комплекс будет расположен по адресу: улица Давыдковская, владение 10.

— Комплекс будет состоять из четырех корпусов переменной этажности. Он рассчитан на 512 квартир общей площадью 56,5 тысячи квадратных метров. Во всех помещениях сделают ремонт по стандартам программы реновации, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Фасады отделают клинкерным кирпичом, на окнах и балконных дверях установят двухкамерные стеклопакеты. Входные группы облицуют противоскользящей плиткой.

Ранее стало известно о завершении строительства дома для участников программы реновации на Сходненской улице в Южном Тушине. Глава столичного Комитета Игорь Войстратенко отметил, что площадь односекционного дома составляет 13,9 тысячи квадратных метров.

Во вторник, 22 марта, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Можайском районе начали строить новостройку по программе реновации. Новостройка будет расположена по адресу улица Горбунова, владение 11/3.

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