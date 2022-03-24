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Детский сад построят в Очаково-Матвеевском

Георгий Соланович

Город
Детский сад построят в Очаково-Матвеевском
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

Специалисты начнут строительство детского сада на 250 мест в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, застройщик уже получил разрешение на строительство.

— Всего в комплексе запланировано построить три детских сада, две школы, подземные паркинги и торговый центр, — заявила Пятова.

Детский сад рассчитан на 250 детей, его общая площадь составит 5,8 тысячи квадратных метров. Разрешение на строительство объекта социальной инфраструктуры будет действовать до 21 сентября 2024 года.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, особое внимание будет уделено качеству строительства. Специалисты ведомства будут регулярно посещать объект, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Чертанове Северном возведут учебный корпус и детский сад. Специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам на объектах. На данном этапе в Москве за счет городского бюджета ведется строительство порядка тридцати объектов образования. Строительство учебного корпуса и детского сада идет в микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район Чертаново Северное).

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