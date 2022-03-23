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Два образовательных учреждения возведут в Чертанове Северном

Араз Салехов

Город
Два образовательных учреждения возведут в Чертанове Северном
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

В Чертанове Северном собираются возвести учебный корпус и детский сад. Об этом в среду, 23 марта, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам на объектах. Также глава столичного департмента отметил, что на данном этапе в Москве ведется строительство порядка 30 объектов образования за счет городского бюджета. Строительство учебного корпуса и детского сада идет в микрорайоне «Северное Чертаново» (экспериментальный жилой район «Чертаново Северное»), говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— В районе Чертаново Северное будут построены учебный корпус и детский сад. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сообщил Рафик Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в САО в этом году введут в эксплуатацию шесть медицинских объектов. В округе планируют открыть пять поликлиник: две детско-взрослые в районах Молжаниновский и Дмитровский, и три детские поликлиники в районах Савеловский, Ховрино и Войковский.

Кроме того, Рафик Загрутдинов рассказал, что новый скоропомощной стационарный комплекс, находящийся на территории больницы имени Н.В. Склифосовского, готов на 60 процентов.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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