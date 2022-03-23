Рафик Загрутдинов: Новое медучреждение в больнице им. Н.В. Склифосовского готово на 60 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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На территории больницы имени Н.В. Склифосовского скоропомощной стационарный комплекс готов на 60 процентов. Об этом в среду, 23 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что сейчас на объекте проходят работы, связанные с устройством навесного вентилируемого фасада, чистовой отделкой в подземной и черновой отделкой в надземной части здания. При этом глава столичного департамента отметил, что на территории нового комплекса предусмотрены комфортные условия для пациентов и посетителей клиники. В частности, просторные зоны для ожидания, пока идет обследование попавшего по скорой больного, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, а также места для встреч с врачами, говорится в релизе.

— Также в активной фазе работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, а также монтаж инженерного оборудования. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — рассказал Рафик Загрутдинов.

В понедельник, 21 марта, руководитель департамента оценил готовность детской поликлиники в Кунцеве. По его словам, медицинское учреждение готово на 60 процентов.

Также Загрутдинов сообщил о реконструкции участка от 51-го до 53-го километра трассы на Киевском Шоссе. Он добавил, что проектирование первого этапа работ на участке от 51-го до 53-го километра начнется в апреле.