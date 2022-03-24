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Собянин выделил гранты на создание импортозамещающих производств

Георгий Соланович

Общество
Собянин выделил гранты на создание импортозамещающих производств
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 24 марта, подписал документ о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — говорится в сообщении.

Отбор на получение грантов начнется в апреле 2022 года. Поддержку в первую очередь получат проекты, направленные на обеспечение повседневных нужд граждан столицы: в сфере здравоохранения, ЖКХ, безопасности, транспорта и строительства.

Тем не менее гранты может получить любая компания вне зависимости от размера и отрасли экономики. Максимальный размер выплаты — 100 миллионов рублей, которые можно будет потратить на создание нового или расширение действующего производства в течение следующих трех лет, 25 процентов гранта можно получить авансом.

В пресс-службе отметили, что компенсации подлежат до 50 процентов затрат на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и ПО, до 25 процентов — на компенсацию расходов на оплату труда рабочих, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). Также в городе запустят программу льготного кредитования на инвестиционные цели.

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