Андрей Бочкарев: Работы по берегоукреплению завершаются на участке реконструируемой набережной Москвы-реки

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Береговой проезд Карта всех событий

Возле Берегового проезда в районе Филевский Парк подходят к концу работы по берегоукреплению реконструируемого участка набережной Москвы-реки. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реконструкции участка набережной Москвы-реки протяженностью почти 700 метров в районе Берегового проезда завершаются работы по берегоукреплению: более чем на 90 процентов выполнено устройство буронабивных свай, почти на 80 процентов готовы монолитные конструкции, — рассказал он.

Заммэра отметил, что на 73 процента выполнен монтаж арматурного каркаса для закрепления гранитных плит облицовки набережной, а сам монтаж плит готов почти на 50 процентов. Также, по его словам, продолжаются работы по устройству дождевой канализации и сетей наружного освещения.

Генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» Альберт Суниев уточнил, что обустройство набережной на участке от Филевского парка до территории театра «Мастерская П. Фоменко» завершат до конца года.

Он пояснил, что проект подразумевает озеленение и благоустройство территории. На ней оборудуют эко-тропу, а также обзорные площадки.

Ранее заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты начали готовить набережные Москвы к открытию навигации.