Более 800 тысяч рублей женщина украла у пенсионера, представившись сотрудницей соцслужбы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Женщина украла у пенсионера более 800 тысяч рублей, представившись сотрудницей социальной службы. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 23 марта пожилой мужчина заявил о краже крупной суммы с его банковского счета. Он рассказал, что несколькими часами ранее ему позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей соцслужбы и попросила реквизиты карты для осуществления выплат.

Неизвестная также спросила код из сообщения от банка. После завершения разговора со счета пенсионера списались 825 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

23 марта было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении мужчины, который избил и ограбил пенсионера в Таганском районе Москвы.