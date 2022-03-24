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Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего пенсионера в Таганском районе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего пенсионера в Таганском районе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 4 Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего пенсионера в Таганском районе столицы. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В ведомстве отметили, что 23 марта в отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

22 марта несколько граждан заявили в полицию о драке рядом с домом номер 4 на улице Сергия Радонежского. Мужчина 1982 года рождения избил пенсионера, украл его мобильный телефон и попытался скрыться, однако был задержан прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов.

Сумма материального ущерба составила около шести тысяч рублей. Пострадавший доставлен в больницу, а после оказания необходимой помощи был отпущен домой.

Также 23 марта стало известно, что столичная прокуратура контролирует проверку по факту потасовки в Сосенском, в результате которой один человек получил ножевые ранения.

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