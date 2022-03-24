Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завершено обновление более 2,6 километра газопроводов на западе Москвы

Георгий Соланович

Город
Завершено обновление более 2,6 километра газопроводов на западе Москвы
Фото: АО «МОСГАЗ»

Сотрудники газовых служб завершили обновление 2,6 километра газопроводов на западе Москвы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе Мосгаза.

— Газовые сети среднего и низкого давления пролегают по улицам Полоцкая, Молодогвардейская, Ивана Франко, Екатерины Будановой и Кунцевская на западе Москвы. Новые газопроводы проверены и подключены к системе газоснабжения, они прослужат более 40 лет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что трубы на этом участке обеспечивают газом жилой фонд районов Кунцево и Можайский, а также РТС «Рублево» и промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Старые комплектующие были заменены на высокопрочные и не подверженные коррозии трубы.

Работы велись с применением современных технологий без отключения потребителей в период работ. Особенное внимание уделялось взаимодействию с жителями прилегающих территорий.

До этого сообщалось, что на юго-востоке столицы завершилась масштабная реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) «Люблино-1».

Читайте также:
газопроводы Мосгаз Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте