Мать Тимати впервые поддержала Анастасию Решетову

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мать известного рэпера Тимати Симона Юнусова, которую до этого нельзя было заметить в благосклонности к его бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой, впервые похвалила девушку.

Подписчики женщины поинтересовались ее мнением относительно нового бизнеса 26-летней модели, которая запустила собственный косметический бренд.

— Я этим не интересуюсь, но молодец, если что-то продолжает делать. Так и надо, — ответила Юнусова.

По слухам, именно мать Тимати приложила все усилия, чтобы союз музыканта и модели распался. В ее публикациях в соцсетях появляются исключительно фото внуков и первой избранницы сына — Алены Шишковой.

Пользователи также поинтересовались в Юнусовой о том, как невестке установить хорошие отношения со свекровью. В ответ на это 62-летняя женщина посетовала, что такое встречается нечасто.

Тимати расстался с Решетовой два года назад. У пары есть сын Ратмир.

21 марта рэпер Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы для открытия новой сети крафтового фастфуда. Артист отметил, что на данном этапе обсуждается название сети.

При этом музыкант заявил, что в его планы не входит замена McDonald's, поскольку идеи и масштабы проекта иные. Он также добавил, что предложенная им альтернатива будет полностью российского производства.