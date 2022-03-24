Дептранс подписал соглашение на разработку первого российского электромобиля

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Столичный департамент транспорта подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком современных электромобилей и IT-решений для них АО «КАМА». Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно документу, компания до 2024 года произведет опытные образцы первого отечественного электрического автомобиля, который сможет быть предназначен для такси и каршеринга.

— Москва — один из мировых лидеров по количеству автомобилей такси и каршеринга, и по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем использование электромобилей — выплачиваем компаниям двойной размер субсидий при приобретении электрокаров, — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

По его словам, ведомство окажет всяческую поддержку разработчику для того, чтобы электромобили российского производства как можно скорее появились на улицах города.

В департаменте транспорта напомнили, что в столице с 2019 года существует программа «Энергия Москвы», цель которой сделать городской транспорт «зеленым» и выгодным для людей и бизнеса.

Помимо этого, в прошлом году была принята «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года», говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Ранее сообщалось, что зарядные станции для электромобилей появятся на платных парковках Московской области.