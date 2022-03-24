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Диетолог Гинзбург назвал скрытые симптомы диабета

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог Гинзбург назвал скрытые симптомы диабета
Фото: Depositphotos

Диетолог Александр Гинзбург рассказал, что существует два неочевидных признака повышенного сахара.

Эксперт пояснил, что различают несколько типов диабета, чаще встречается второй. Из десяти диабетиков у девяти будет именно второй тип. Есть как минимум два симптома, которые говорят о том, что стоит проверить уровень сахара.

— Самые ранние симптомы, когда надо бежать и проверять уровень сахара, — гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии. Второй ранний симптом — снижение иммунитета, — отметил Гинзбург в комментарии Nation news.

Эксперт добавил, что в группу риска входят люди, имеющие плохую наследственность, а также те, кто страдает от избыточного веса в области живота.

При возникновении заболевания нужно изменить рацион. В питании должно быть мало сахара, мяса, поменьше продуктов с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, картофель, белый рис), плохие жиры и трансжиры.

Ранее в Челябинской области ребятам с диагнозом диабет начали бесплатно выдавать современные системы флеш-мониторинга. Такое сенсорное устройство позволяет постоянно в динамике отслеживать, что происходит с сахаром в крови, передает argumenti.ru.

Мушки в глазах в некоторых случаях свидетельствуют о развитии сахарного диабета. Об этом в беседе с «ВМ» заявил офтальмолог Владимир Боров.

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