Диетолог Гинзбург назвал скрытые симптомы диабета
Диетолог Александр Гинзбург рассказал, что существует два неочевидных признака повышенного сахара.
Эксперт пояснил, что различают несколько типов диабета, чаще встречается второй. Из десяти диабетиков у девяти будет именно второй тип. Есть как минимум два симптома, которые говорят о том, что стоит проверить уровень сахара.
— Самые ранние симптомы, когда надо бежать и проверять уровень сахара, — гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии. Второй ранний симптом — снижение иммунитета, — отметил Гинзбург в комментарии Nation news.
Эксперт добавил, что в группу риска входят люди, имеющие плохую наследственность, а также те, кто страдает от избыточного веса в области живота.
При возникновении заболевания нужно изменить рацион. В питании должно быть мало сахара, мяса, поменьше продуктов с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, картофель, белый рис), плохие жиры и трансжиры.
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