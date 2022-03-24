В Роскачестве назвали лучшее сгущенное молоко

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Специалисты Роскачества изучили 28 самых популярных в РФ торговых марок сгущенного молока и назвали самые качественные марки товара. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе организации.

Стоит понимать, что сгущенка и сгущенное молоко — не одно и то же. В настоящем в сгущенном молоке могут быть только молоко и сахар. В этом ключе многие производители пользуются неосведомленностью потребителей и выдают сгущенку за натуральное сгущенное молоко.

Сгущенное молоко также часто фальсифицируют: заменяют молочный жир растительным. На этом были «пойманы» торговые марки «Лента», «Главпродукт» и «Тяжин». Специалисты Роскачества добавили, что в некоторых товарах было выявлено содержание кишечной палочки, например, в марках «Любимое молоко» и «Простоквашино», что не соответствует стандарту качества.

— У семи торговых марок в составе обнаружилась не заявленная в маркировке сорбиновая кислота, которую используют в качестве консерванта. Это образцы ТМ «Лента», «Главпродукт», «Молочный союз», «Станция молочная», «Главпродукт», «Простоквашино», «Белгородские молочные продукты», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, у 12 торговых марок выявлена незаявленная в маркировке аскорбиновая кислота, а у трех производителей зафиксировали повышенный уровень вязкости.

Таким образом, согласно мнению экспертов, только марки «Ирбитское» и «Алексеевское» могут претендовать на присвоение российского «Знака качества», так как только у них не было выявлено никаких нарушений, заключили в пресс-службе.

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