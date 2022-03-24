Сезонная вакцинация животных стартовала в столичных приютах

Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В московских приютах для животных началась кампания по сезонной вакцинации. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

— В приютах ежегодно проводится плановая вакцинация собак и кошек. Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать их здоровью, — рассказал он.

По словам Торсунова, для вакцинации четвероногих используется комплексный препарат, защищающий от чумы, бешенства и других инфекций и вирусов.

Профилактика в приютах проходит в три этапа. Вначале питомцев обрабатывают от паразитов, спустя 7–14 дней им вводят первый компонент вакцины, а через 21 день — второй.

Вакцинация защищает животных от болезней в течение года, после чего процедуру необходимо повторить.

В настоящее время в Москве открыты 13 городских приютов, где обитают свыше шестнадцати тысяч собак и кошек. Все желающие имеют возможность познакомиться с питомцами без предварительной записи при наличии паспорта.

21 марта сообщалось, что круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних питомцев заработал в Москве. Обратившиеся на горячую линию владельцы питомцев могут получить консультацию специалиста, записаться к ветеринару или вызвать его на дом.