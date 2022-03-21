Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних питомцев открылся в Москве
Москвичи, имеющие домашних животных, теперь могут обратиться в круглосуточный кол-центр столичного комитета ветеринарии. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Мы стараемся сделать получение любой помощи в Москве доступнее — даже когда речь идет о помощи, которая нужна владельцам домашних животных в их заботе о питомцах. Мы запустили горячую линию, на которой помогут круглосуточно, — рассказала она.
По словам Анастасии Раковой, обратившиеся на горячую линию владельцы питомцев могут получить консультацию специалиста, записаться к ветеринару или вызвать его на дом.
Она уточнила, что к контакт-центру подключились все столичные ветеринарные учреждения.
Телефон горячей линии ветеринарной службы Москвы +7 (495) 612-04-25, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого сообщалось, что в настоящий момент в столице доступны 180 услуг в ветеринарных клиниках.
4 марта в столичных приютах начались работы по подготовке к вакцинации животных.