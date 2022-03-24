Собянин: В Москве до конца года появится почти 40 новых объектов здравоохранения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около сорока объектов здравоохранения, в том числе 12 больничных корпусов, 26 поликлиник и одну подстанцию скорой медицинской помощи, построят в Москве до конца 2022 года. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Этот год — один из самых знаковых для здравоохранения, мы должны ввести около сорока объектов. Это вообще гигантская стройка, которую мы не останавливаем, несмотря на все определенные экономические сложности, сложности с поставкой оборудования и так далее. Один из таких объектов — это центр Логинова. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны. В настоящее время работы закончены на 75 процентов, — заявил глава города.

По его словам, сейчас специалисты ведут отделочные работы, а также занимаются устройством фасадов и внутренних инженерных систем.

Лечебный комплекс рассчитан на 570 коек. Пациенты в медучреждении смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Врачи будут выполнять лечение злокачественных опухолей и проводить сложнейшие операции.

Операционные оборудуют наркозными и транспортными аппаратами с искусственной вентиляцией легких. Более того, их оснастят уникальной системой мониторинга микроклимата для контроля бактериологической чистоты воздуха. Для пациентов и их родственников будут созданы комфортные условия пребывания, для сотрудников центра — работы.

Собянин заключил, что новый лечебно-диагностический комплекс примет первых пациентов в 2023 году.

До этого глава города сообщил о том, что столичные пациенты начали получать первые лекарства, произведенные по заключенному офсетному контракту.