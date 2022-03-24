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Маньяк избил москвичку после неудачной попытки изнасилования на востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Маньяк избил москвичку после неудачной попытки изнасилования на востоке Москвы
Фото: pexels.com
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Соколиная Гора Карта всех событий

Мужчина избил жительницу столицы после неудачной попытки изнасилования. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 марта в районе Соколиная Гора. Потерпевшая шла от станции МЦК в сторону своего дома, когда заметила, что ее преследует какой-то мужчина. Спустя пару минут он ускорился и что-то ей крикнул, но девушка была в наушниках и не разобрала слов.

— Когда она сняла наушники, то услышала, что он требует вступить с ним в интимную близость, — передает собеседник «ВМ».

Испугавшись, женщина побежала, однако маньяк быстро догнал ее, схватил за шею и начал душить. Она попыталась оказать сопротивление и врываться из рук маньяка, но тот оказался сильнее и ударил ее головой об обледенелый асфальт. Затем злоумышленник скрылся.

Пострадавшая вскорости сообщила в полицию о нападении.

22 марта мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования девушки в лифте жилого дома на юге столицы, был арестован по решению Симоновского районного суда.

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