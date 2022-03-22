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Суд арестовал обвиняемого в попытке изнасилования девушки в лифте дома на юге Москвы

Араз Салехов

Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в попытке изнасилования девушки в лифте дома на юге Москвы
Фото: Telegram / СК
Россия, Москва, Корабельная улица Карта всех событий

Мужчина, которого обвинили в попытке изнасилования девушки в лифте жилого дома на юге столицы, был арестован по решению Симоновского районного суда. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Симоновским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 22-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в релизе.

Кроме того, официальный Telegram-канал Следкома опубликовал видеозапись, где содержатся кадры нападения.

Видео: СК по Москве

Ранее стало известно о задержании молодого человека, подозреваемого в покушении на изнасилование девушки на юге Москвы. По словам представителя ведомства, в воскресенье, 20 марта в лифте жилого дома на улице Корабельной злоумышленник напал на девушку. Следственный комитет России ходатайствовал об аресте мужчины, пытавшемся изнасиловать девушку в лифте.

В понедельник, 21 марта, девушка, искавшая работу няни через сайт, была изнасилована в Серпухове. Уточняется, что подозреваемый в преступлении ранее связался с ней и предложил ей работу.

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