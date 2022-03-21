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Девушка отбилась от насильника, напавшего на нее в лифте дома на юге Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Девушка отбилась от насильника, напавшего на нее в лифте дома на юге Москвы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Корабельная улица Карта всех событий

Задержан молодой человек, подозреваемый в покушении на изнасилование девушки на юге Москвы. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в воскресенье, 20 марта в лифте в жилом доме на улице Корабельной злоумышленник напал на девушку.

Он предпринял попытку изнасиловать ее, однако потерпевшая стала активно сопротивляться и сумела связаться с родственниками. Те немедленно обратились к правоохранителям.

— В результате борьбы лифт застрял, и 22-летний подозреваемый был задержан прибывшими сотрудниками полиции и экстренных служб на месте преступления, — рассказала Иванова.

Она добавила, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

21 марта девушка, искавшая работу няни через сайт, стала жертвой насильника в Серпухове.

10 марта стало известно, что следствие ходатайствует об аресте другого мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования малолетней на северо-западе Москвы.

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