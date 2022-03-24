Воробьев сообщил, что все дорожные проекты в Подмосковье будут сданы в срок

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Введенные санкционные ограничения не помешают в срок и с опережением графика завершить строящиеся в Московской области дороги, а также начать новые масштабные проекты в регионе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 24 марта.

Губернатор Подмосковья и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко проверили ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Павловском Посаде. Андрей Воробьев отметил, что на территории региона продолжается реализация инфраструктурных проектов, в частности, дорог. Все стройки ведутся с опережением графика, передает РИАМО.

Глава области добавил, что жители региона заинтересованы в реализации масштабных дорожных проектов. Он добавил, что качество сообщения, общественный транспорт, экономика, работа, предприятия — все завязано на дорогах.

Участок трассы М-12 проходит от ЦКАД до А-108 «Московское большое кольцо» вблизи города Орехово-Зуево. По территории Московской области пройдет 78 км трассы М-12. Протяженность нулевого этапа трассы составит более шестидесяти километров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ходе реконструкции на Белорусском вокзале. Глава города отметил, что работы на объекте ведутся совместно с РЖД.